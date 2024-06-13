Опубликована полная программа Дня города в Петрозаводске. Основным днем праздника станет суббота, 29 июня.

Жителей и гостей карельской столицы ждут различные активности на нескольких площадках. Центром праздника как всегда станет Онежская набережная. Выступят различные коллективы, а вечером в субботу зрителей будет развлекать группа «Русский размер Проджект». Также в озеро выйдет бригантина с алыми парусами.

Мэрия приглашает горожан присоединиться к празднику. // Фото «Петрозаводск говорит»