13 июня 2024, 16:10
Опубликована полная программа Дня города в Петрозаводске
Бригантина с алыми парусами и группа «Русский размер Проджект» порадуют жителей карельской столицы 29 июня
Опубликована полная программа Дня города в Петрозаводске. Основным днем праздника станет суббота, 29 июня.
Жителей и гостей карельской столицы ждут различные активности на нескольких площадках. Центром праздника как всегда станет Онежская набережная. Выступят различные коллективы, а вечером в субботу зрителей будет развлекать группа «Русский размер Проджект». Также в озеро выйдет бригантина с алыми парусами.
Мэрия приглашает горожан присоединиться к празднику. // Фото «Петрозаводск говорит»