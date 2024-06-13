Древний некрополь обнаружили под сгоревшей Успенской церковью

Обнаруженный под сгоревшей церковью в Кондопоге могильник может считаться первым средневековым некрополем на Русском Севере, выявленным на «церковном месте, под деревянной церковной постройкой Нового времени». О находке рассказали в пресс-службе Института археологии РАН.

Исследователи обнаружили 66 погребений, 50 из них изучили полностью, 16 определено решили законсервировать. Погребения относятся к периоду с XII-XVII вв. Также исследователи обнаружили личные вещи: фибулы (подковообразные и кольцевые с мотивом рук), ножи, остатки одежды, серьги-одинцы с подвесками из янтарных бусин и многобусинные височные подвески, монеты. Были обнаружены захоронения мужчин, женщин и детей. Археологи обнаружили младенческие захоронения в свертках из двух полотен бересты, которыми были обернуты тела.

В более поздних захоронениях выявлено разнообразие форм погребальных конструкций: берестяные свертки, долбленые колоды, дощатые гробы. Останки хорошо сохранились.

Ученые даже смогли воссоздать облик мужчины 30-39 лет, чьи останки были найдены в одном из захоронений.

Исследователи считают, что продолжение раскопок может прояснить этнический облик погребенных и уточнить время становления Кондопоги как одного из центров средневекового расселения на Онежском озере. // фото на главной «Петрозаводск говорит»/ archaeolog.ru/