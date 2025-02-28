28 февраля 2025, 14:21
Погибшего летом 2024 года бойца сегодня похоронили в Карелии
В Суоярвском округе простились с Сергеем Галеевым, ему было 42
фото: vk.com/tatiana_tishkova75?w=wall29123851_12509
В суоярвском поселке Тойвола в пятницу, 28 февраля, простились с погибшим участником специальной военной операции. Об этом сообщила депутат Татьяна Тишкова.
Сергею Галееву было 42 года. Мужчина погиб 7 августа 2024 года в ходе специальной военной операции. Боец служил по контракту, был командиром отделения танкового батальона.
Родным и близким погибшего бойца выразили соболезнования.
«Искренние слова соболезнования отцу Геннадию Ровиловичу, родным и близким, друзьям и знакомым Сергея Геннадьевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами», - написала Тишкова.