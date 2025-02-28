Погибшего летом 2024 года бойца сегодня похоронили в Карелии

В суоярвском поселке Тойвола в пятницу, 28 февраля, простились с погибшим участником специальной военной операции. Об этом сообщила депутат Татьяна Тишкова.

Сергею Галееву было 42 года. Мужчина погиб 7 августа 2024 года в ходе специальной военной операции. Боец служил по контракту, был командиром отделения танкового батальона.

Родным и близким погибшего бойца выразили соболезнования.

«Искренние слова соболезнования отцу Геннадию Ровиловичу, родным и близким, друзьям и знакомым Сергея Геннадьевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами», - написала Тишкова.