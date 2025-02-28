Женщина в Карелии взяла привычку бить мужчин кочергой

В дежурную часть Отдела МВД России по Медвежьегорскому району поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю. Участковый уполномоченный полиции восстановил ход событий, рассказали в МВД Карелии.

Инцидент произошел в частном доме, где собралась компания. Во время застолья с распитием спиртного 33-летняя сельчанка вступила в конфликт с одним из гостей. После продолжительной словесной перепалки женщина схватила кочергу, лежавшую возле печки, и нанесла мужчине несколько ударов по голове. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с гематомами и рассечениями.

Подозреваемая изначально отрицала свою вину, пытаясь переложить ответственность на другую участницу застолья. Однако участковый собрал достаточные доказательства ее причастности, после чего женщина призналась в содеянном. Выяснилось, что ранее она уже совершала аналогичное преступление, нанося удары кочергой другому человеку.