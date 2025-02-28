Шестиклассник в Петербурге поссорился с семьей и выпал с высоты

В Петербурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого 12-летний школьник оказался в больнице с тяжелыми травмами. Мальчика в крайне тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи из-под окон его дома в Кировском районе города.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел вечером 27 февраля. Прохожий, заметивший травмированного ребенка, вызвал экстренные службы. Школьника доставили в реанимацию с переломами костей черепа, позвонков, бедренной кости, разрывом внутренних органов и тяжелым ушибом мозга.

По предварительной информации, мальчик поссорился с родителями после того, как мать обнаружила у него вейп. В результате ссоры он выбежал из квартиры на эвакуационную лестницу, где и произошла трагедия.