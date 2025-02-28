Два российских дайвера погибли на Филиппинах, одного растерзали акулы

Двое российских дайверов погибли во время погружения у острова Верде в филиппинской провинции Батангас, к югу от Манилы, передает Associated Press. Трагедия произошла в четверг, когда группа из четырех туристов из России в сопровождении местного инструктора отправилась в дайв-тур из порта Пуэрто-Галеро на острове Миндоро.

Во время погружения всех пятерых унесло мощным подводным течением. Двое туристов и инструктор смогли благополучно всплыть, но двое других пропали. Поиски начались немедленно, 39-летнего дайвера нашли через час без сознания. Его доставили в больницу Батангаса, но он скончался по дороге.

Второго дайвера, 29 лет, обнаружили в момент атаки акул. У него была оторвана правая рука, и хищники кружили вокруг него. Спасатели смогли вытащить его, но он также не выжил.

Власти Филиппин начали расследование инцидента и обсуждают меры по предотвращению подобных трагедий на острове Верде и других популярных местах для дайвинга.