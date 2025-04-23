Погибшего 59-летнего военного похоронили в Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Вощенчук. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Сегодня в деревне Тукса прошла церемония прощания с военнослужащим СВО. Его похоронили с воинскими почестями.

Сергею Вощенчуку было 59 лет. Он погиб 10 апреля, не дожив около месяца до своего 60-летнего юбилея. © «Петрозаводск говорит»