23 апреля 2025, 13:15
Погибшего 59-летнего военного похоронили в Карелии
Прощание с Сергеем Вощенчуком прошло в Туксе
Фото администрации Олонецкого района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Вощенчук. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Сегодня в деревне Тукса прошла церемония прощания с военнослужащим СВО. Его похоронили с воинскими почестями.
Сергею Вощенчуку было 59 лет. Он погиб 10 апреля, не дожив около месяца до своего 60-летнего юбилея. © «Петрозаводск говорит»