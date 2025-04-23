23 апреля 2025, 13:15
Общество

Погибшего 59-летнего военного похоронили в Карелии

Прощание с Сергеем Вощенчуком прошло в Туксе
Фото администрации Олонецкого района

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Вощенчук. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Сегодня в деревне Тукса прошла церемония прощания с военнослужащим СВО. Его похоронили с воинскими почестями.

Сергею Вощенчуку было 59 лет. Он погиб 10 апреля, не дожив около месяца до своего 60-летнего юбилея. © «Петрозаводск говорит»

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