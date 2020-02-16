16 февраля 2020, 11:19
Происшествия

Погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада»

Один из авторов музыки к популярному российскому сериалу утонул в Австралии

В Австралии погиб один из авторов саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Композитора и диджея, создателя музыкального проекта Triplex унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Мужчина разбился о скалы. Его супругу удалось спасти. Об этом сегодня у себя в «Фейсбуке» написал журналист и музыкальный критик Михаил Козырев.

«Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь»,

- написал Козырев и прикрепил к своей записи публикацию издания Daily Mail о произошедшей трагедии.

Triplex – музыкальный проект, известен благодаря записи саудтреков к российским картинам. Кроме записи музыки к сериалу «Бригада» проект создал саундрек к фильму «Бой с тенью», который был записан вместе с финской музыкальной группой Apocalyptica.

Фото: intermedia.ru

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саундтрек
андрей иванов
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«Бригада»
«Бой с тенью»
Михаил Козырев
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