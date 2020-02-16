В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме: есть раненые

Инцидент в храме на Бакунинской улице в центре Москвы произошел сегодня, 16 февраля. Предположительно, речь идет о храме Святителя Николая.

Вооруженный ножом мужчина напал на прихожан и сумел ранить двоих. Пострадавших госпитализировали. По сообщению ТАСС, нападавший был задержан по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.