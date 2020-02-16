Молодого петрозаводчанина задержали за кражу конфет из гипермаркета

Накануне Дня всех влюбленных в Петрозаводске на краже сладостей попался молодой человек. 13 февраля в 1:17 в один из гипермаркетов карельской столицы был направлен наряд Росгвардии.

На месте был задержан 20-летний петрозаводчанин, совершивший хищение двух наборов конфет на сумму 3054 рубля. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщили в Росгвардии.

Той же ночью в Петрозаводске посетитель другого гипермаркета был задержан за порчу товара. В отношении него решается вопрос о привлечении к административной ответственности.