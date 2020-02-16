16 февраля 2020, 09:56
Происшествия

Патруль поймал пьяного водителя на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»

Автомобиль «Киа Соул» был остановлен сегодня утром в Прионежском районе

Сегодня утром в Прионежском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя.

16 февраля в 9:30 утра нарушитель на машине «Киа Соул» двигался по дороге Подъезд к аэропорту. Там его и остановил автопатруль.

«В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автотранспортом в состоянии опьянения»,

- сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Фото: ГИБДД РК

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