16 февраля 2020, 09:56
Патруль поймал пьяного водителя на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»
Автомобиль «Киа Соул» был остановлен сегодня утром в Прионежском районе
Сегодня утром в Прионежском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя.
16 февраля в 9:30 утра нарушитель на машине «Киа Соул» двигался по дороге Подъезд к аэропорту. Там его и остановил автопатруль.
«В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автотранспортом в состоянии опьянения»,
- сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Фото: ГИБДД РК