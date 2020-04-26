Поездка по «Коле» обошлась карельскому водителю в 30 тысяч рублей

Нетрезвый водитель был задержан сегодня утром на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

По сообщению дорожной полиции, 26 апреля около 11 часов инспекторы отстранили от управления 36-летнего водителя ВАЗа, находившегося в состоянии опьянения.



Теперь любителю вождения в нетрезвом виде грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото: Госавтоинспекция Карелии