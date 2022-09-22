Поезда из Мурманска проследуют через Карелию с опозданием

На месте схода вагонов поезда №21 сообщением Мурманск-Санкт-Петербург в Мурманской области восстановительные работы закончены. Из-за ЧП несколько поездов выехали в пункты назначения с опозданием, сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, поезд №22 сообщением Санкт-Петербург-Мурманск был остановлен на станции Апатиты, поезд №285 Мурманск-Новороссийск был возвращен вчера в Мурманск, откуда отправился по маршруту только сегодня в 9:30. Отправление поезда №15 Мурманск-Москва также было перенесено на сегодняшнее утро.

Напомним, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала по факту ЧП с пассажирским поездом проверку. Скриншот: tv21.ru.