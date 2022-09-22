На пьяную езду двоих водителей обратили внимание автоинспекторы

Двое жителей Карелии понесут ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД .

В Кондопоге сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который двигался в нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что 52-летний водитель был пьян. Автомобиль доставили к отделу полиции, а горожанин получил административный арест согласно части 2 статьи 12.7 административного кодекса.

«Кроме того, ранее он уже привлекался к ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. По решению суда мужчину лишили водительских прав. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК, максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до двух лет»,

- прокомментировали правоохранители.

Еще один водитель, решивший сесть за руль в состоянии опьянения, был остановлен на автодороге Суоярви-Юстозеро-Медвежьегорск. 37-летний мужчина ранее также был лишен права управления за нетрезвое вождение, и в его действиях также усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния по указанной статье. Фото: pxhere.