Поезд насмерть сбил женщину недалеко от границы Карелии

В Ленинградской области грузовой поезд сбил насмерть женщину. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, трагедия произошла утром 12 февраля на станции Лодейное Поле. Грузовой состав сбил 79-летнюю пенсионерку. Шансов выжить у нее не было.

По предварительным данным, женщина переходила железную дорогу по оборудованному переходу, но на запрещающий сигнал. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники СК на транспорте. // Фото «Петрозаводск говорит»