«Губернаторские» выплаты для медиков ввели по соседству с Карелией

«Губернаторские» выплаты для сотрудников «скорой помощи» ввели в Ленинградской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ее размер будет зависеть от территории и должности работников подстанций «скорой». Выплата для фельдшеров составит от 11,5 до 23 тысяч рублей, для водителей - 15 тысяч рублей.

В правительстве Ленобласти уточнили, что в поселениях с населением до 50 тысяч человек доплата составит 38,5 тысяч рублей для заведующего отделением, врачей и анестезиологов-реаниматологов, 23 тысячи – для фельдшеров, 18,5 тысяч – для старших врачей, 15 тысяч – для водителей, 13 тысяч – для медсестер и 10,5 тысяч – для операторов. В поселениях с населением более 50 тысяч человек завотделением, врачи и анестезиологи-реаниматологи будут получать доплату в размере 17,5 тысяч рублей, водители – 15 тысяч, фельдшеры – 11,5 тысяч, старшие врачи – 9,25 тысяч, медсестры – 6,5 тысяч, операторы – 5,25 тысяч. Выплата будет ежемесячной и рассчитана уже с 1 января.

Также Дрозденко поставил перед комитетом по здравоохранению приобрести 25 новых автомобилей для областной службы «скорой помощи». // фото «Петрозаводск говорит»