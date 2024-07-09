Подвалы благоустроенных домов в карельском селе затопила канализация

Жильцы домов на улице Первомайской в селе Ведлозеро со слезами просят начальников откликнуться и решить проблему.

— У нас дерьмо плавает... Пряжинское КУМИ не берет уже трубку... Подвалы залиты, очистные не работают, — бьют тревогу водлозерцы. Люди жалуются в соцсетях, что КОСы не работают вообще. Этот вопрос они поднимали ни один раз. Бесполезно. Ситуация усугубилась после обильных осадков… Коммунальщики оправдываются:

— Пряжинская «КУМИ» доводит до вашего сведения, что система центральной канализации работает в штатном режиме, она технически исправна и готова в полном объеме принять сточные воды, образующиеся в жилом фонде. Возможные появления локальных скоплений воды после обильных осадков не связаны с техническим состоянием сетей канализации. В таких случаях на участке улицы Первомайской быстро появляется слишком много воды, и дренаж просто не справляется с этим объемом. Эта вода вместе с песком и всем мусором попадает в канализацию. Для решения данной проблемы необходимо выполнить работы по чистке дренажа придомовых территорий, — поясняет руководитель Пряжинская «КУМИ» Вячеслав Савельев.

Люди уверены, что проблемой, которая не решается не первый год, кто-то должен заниматься.

«При подключении двух новых домов, построенных для переселения, была проложена труба через двор (если не ошибаюсь, по плану она должна была проходить совсем в другом месте). Двор перекопали, канализационный колодец, через который в свое время уходила вода со двора, теперь забит! И весной в этом месте очень много воды, и уходить ей некуда. На углу дома тоже круглый год стоит вода, колодец полный», — объясняет суть проблемы один из жильцов дома Роман Артемьев.

Жители Ведлозера выражают беспокойство и по поводу безопасности детей, которые могут провалиться в открытые колодцы.

«На Первомайской детей больше, чем в детском садике. Ребенок туда провалится, никто знать не будет. А нашему руководству нет дела», — возмущаются граждане.

Люди обрывают телефоны администрации района, пытаясь найти ответственных за неожиданный потоп в подвальных помещениях. Теперь они готовят обращения к главе Карелии и в суд с надеждой, что власти помогут найти ответственных за решение этой дурно пахнущей проблемы. // Фото: Татьяна Мюханен