По сто тысяч рублей получат студентки за рождение ребенка

В Законодательное собрание Республики Карелия 8 июля внесен проект закона, которым устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, право на единовременную денежную выплату будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме обучения на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданами РФ, родившие ребенка до 25 лет.

Размер единовременной денежной выплаты составит 100 тысяч рублей. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет предоставляться на каждого ребенка.

В апреле подготовить соответствующий нормативно-правовой акт предложил Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе отчета о результатах деятельности Правительства республики за 2023 год.

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