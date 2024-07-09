Мэрия Петрозаводска ищет директора для муниципального учреждения ЖКХ. Соответствующее объявление появилось на сайте городской администрации.

В обязанности директора будут входить разработка технических заданий на строительство и ремонт объектов благоустройства, организация взаимодействия с подрядными и с субподрядными организациями, контроль соответствия объемов и качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий, приемка при завершении работ и иные задачи.

Кандидат должен иметь высшее образование (магистратура или специалитет) по направлениям архитектура или строительство, а также опыт не менее семи лет профессиональной деятельности в области строительства, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях.

Подробную информацию о вакансии можно получить по телефонам 71-35-72 или 71-35-90. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork