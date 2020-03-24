Подрядчики обманул мэрию Петрозаводска, подменив контрольные образцы

Перед судом в карельской столице предстанут экс-руководители дорожных организаций за хищение денег во время ремонтных работ в Петрозаводске. Прокуратура Карелии утвердило обвинительное заключение по делу о хищении в особо крупном размере, сообщает сайт надзорного ведомства.

По версии следствия, гендиректор общества частной фирмы совместно с начальником лаборатории данной организации и гендиректором другого предприятия при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в Петрозаводске совершили хищение бюджетных средств на сумму более 5,7 млн рублей.

Обвиняемые путем подмены контрольных образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия ввели в заблуждение сотрудников мэрии Петрозаводска, беспрепятственно сдали некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получили за них оплату.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд Республики Карелия.

Прокуратурой республики также готовит исковое заявление о взыскании с обвиняемых причиненного преступлением ущерба.