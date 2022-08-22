Подруга невесты украла подаренные на свадьбу деньги

36-летняя жительница Прионежского района заявила в полицию о краже денег. Ей на свадьбу подарили 31 тысячу рублей, но деньги пропали. События развивались на второй день празднования в частном доме.

Правоохранители заподозрили 33-летнюю сегежанку. Подруга невесты ночевала у молодоженов. В полиции предположили, что женщина взяла деньги, когда супруги уснули. Затем она отправилась в Петрозаводск и устроила себе шопинг – купила на краденые деньги телефон и билет до Сегежи. Ее задержали при выходе из автобуса в родном городе, рассказали в пресс-центре МВД.

Женщина созналась в краже. Она пояснила, что решилась на преступление после ссоры с женихом. При подозреваемой обнаружили лишь 13 тысяч рублей и новенький смартфон. По признакам кражи завели уголовное дело. Расследование продолжается. (фото unsplash.com, Jeremy Wong Weddings)