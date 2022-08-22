Ни бани, ни денег не оказалось у директора после встречи с аферистами

Директор одной из петрозаводских организаций решил приобрести для сотрудников компании бытовки и баню. На оном из популярных сайтов нашел подходящее объявление, документы были официально оформлены, деньги переведены… И на этом общение с продавцом прервалось. Начальнику пришлось обращаться в полицию с заявлением о краже.

Как рассказали в пресс-службе УВД, в правоохранительные органы с заявлением мошеннических действиях обратился 38-летний петрозаводчанин – директор одной из карельских организаций. Он сообщил, что у него обманным путем похитили 643 тысяч рублей при покупке бытовок и бани-бочки, с помощью которых он хотел лучшить условия труда своих сотрудников.

«В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще раз предупреждаем жителей Карелии проявлять бдительность при совершении сделок при покупках в интернете. Необходимо проверять информацию и отзывы о владельцах товаров или услуг до перевода денежных средств. И аккуратно относится к «выгодным» предложениям»,

- напомнили в ведомстве. Фото: pxhere.