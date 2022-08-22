Автомобиль перевернулся в Карелии, пострадали девочка и женщина

Вечером 21 августа в Медвежьегорском районе на 73-м километре дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Все случилось в 21:00. По данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» с прицепом не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадали пассажиры - 54-летняя женщина и 10-летняя девочка. Выяснилось, что водитель имел признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: unsplash.com