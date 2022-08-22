Младенец и взрослые пострадали в жесткой аварии в Карелии

Днем 21 августа в деревне Лумбуши Медвежьегорского района произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 17:15. 42-летний водитель автомобиля «Шкода» допустил столкновение с ехавшим во встречном направлении автомобилем «Рено».

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также годовалый пассажир «Шкоды». По факту ДТП проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии