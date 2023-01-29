Подросток в Карелии покалечил взрослого мужчину и может сесть на 8 лет

Драка 16-летнего юноши и 46-летнего мужчины в Кондопоге закончилась плохо для обоих. Взрослый попал в больницу, а подросток стал фигурантом уголовного дела, сообщили в СУ СКР по региону.

Его возбудили по статье о причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года около подъезда одного из домов.

Подросток поссорился с мужчиной и в драке нанес ему как минимум один удар кулаком в грудь. В результате причинил тяжелые повреждения грудной клетки человеку на 30 лет старше себя. За это он может лишиться свободы на срок до восьми лет. // фото: Annabel_P|pixabay.com