Подросток украл деньги со счета знакомого в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Молодой человек обвиняется в краже с банковского счета, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2021 года несовершеннолетний в одном из образовательных учреждений карельской столицы получил доступ к банковской карте своего знакомого и с помощью мобильного банка перевел на свой счет 15 тысяч рублей. Деньги подросток потратил.

Свою вину юноша полностью признал и раскаялся в случившемся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото pixabay.com/Counselling