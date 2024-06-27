Подросток убил человека в Карелии

В Питкярантском районе вынесен приговор подростку, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что тяжкое преступление было совершено в сентябре 2023 года в поселке Хийденсельга. 17-летний юноша вместе с подругой пришли в хозпостройку на территории одного из участков, где находились и другие люди. Позже к компании присоединился мужчина, с которым у юноши возник конфликт. В ходе ссоры подросток достал раскладной нож и нанес несколько ударов в грудь оппоненту. Тот умер.

Преступник скрылся с места убийства, но вскоре был задержан и помещен под стражу.

Суд вынес юноше приговор в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Также он должен будет выплатить семье убитого полтора миллиона рублей. // Фото: unsplash.com / Lilartsy