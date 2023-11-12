Подросток на мотоцикле попал в аварию под Петрозаводском

В Заозерье вечером 10 ноября произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об инциденте сообщили местные жители в сообществе «Заозерье Прионежья».

Авария произошла в районе пересечения улиц Новоручейная-Радужная. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, возможно, питбайк. Других подробностей нет. В комментариях написали, что подросток получил легкие ушибы.

Подписчики также указали, что по населенному пункту в темное время часто ездят подростки на питбайках с выключенными световыми огнями, которых на дороге практически не видно. // фото скриншот видео