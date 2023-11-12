Уголовное дело завели после гибели рабочего в канаве с водой

Гибель 47-летнего машиниста экскаватора в Прионежском районе привела к возбуждению уголовного дела. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Кадры с места трагедии показали в Следкоме Карелии. Видна частично обрушенная насыпь, заполненная водой канава и опрокинувшаяся техника. Следственные действия еще ведутся.

«В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации, в которой работал потерпевший»,

- говорится в официальном комментарии следственного органа.

Трагедия произошла вечером 10 ноября на территории карьера в поселке Пухта. По версии следователей, машинист при проведении дорожных работ допустил съезд в кювет, экскаватор опрокинулся в придорожную канаву с водой. // фото и видео пресс-службы Следкома Карелии