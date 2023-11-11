Полиция гонялась за хулиганом в карельском городе

Полицейская погоня развернулась вечером 10 ноября в Сегеже.

Водитель нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал ДТП на улице Ленина. Свидетелями стали сотрудники ГИБДД.

Водитель же решил скрыться. Он стал лавировать по тротуарам и пешеходной дорожке, сообщили в паблике администрации Сегежского района. Сбежать ему не удалось, блюстители порядка настигли хулигана. // фото unsplash.com/ Michael Fortsch