Маленького ребенка бросили одного в машине на 20-градусном морозе

В Магадане мама оставила маленького ребенка одного в машине, сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа». Двигатель был заглушен, машина заперта, на улице 20-градусный мороз, а на ребенке не было верхней одежды. Крики малыша услышал прохожий, он обратился к проезжавшим мимо блюстителям порядка.

Полицейские разбили стекло в автомобиле и перенесли малыша в служебный автомобиль. В теплой машине ребенок успокоился. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу.

Полицейские нашли маму. Но объяснить ситуацию она отказалась. По факту оставления ребенка без присмотра на морозе проводится проверка. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann