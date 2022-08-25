Подростков в Петрозаводске бесплатно обучат журналистике и медиа

Годовой курс медиа и журналистики для подростков начнется с сентября в Петрозаводске. Бесплатно обучаться полезным навыкам могут ребята 13-17 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Занятия организуют Детско-юношеский центр и Карельский центр развития добровольчества. Программа «Школа медиаволонтеров» составлена из трех модулей. Они сгруппированы по темам «Текст», «Медиа», «Фото и видео».

Школьников научат ориентироваться в современном информационном мире, фотографировать, писать тексты, снимать и монтировать видео, разбираться в рекламе, продвижении информации, создавать презентации и картинки, верстать сайты.

Будут мастер-классы и тренинги, тематические экскурсии на телевидение и радио, встречи с журналистами.

Регистрация на бесплатное обучение по этой ссылке. // Фото: pxhere.com