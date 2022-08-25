Схема движения транспорта на Кукковке изменится с сентября

С начала сентября схема движения на Кукковке поменяется. Запретят остановку на улице Энтузиастов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это сделают, чтобы повысить качество уборки проезжей части, останавливаться будет нельзя со стороны гипермаркета по средам с 9 до 17 часов.

Ночью на подъезде к корпусу детсада № 4 «Акварельки» запретят стоянку. Ранее сотрудники дошкольного учреждения испытывали трудности с разгрузкой продуктов, которые завозят на кухню ранним утром. Изменения должны исправить эту ситуацию.

Кроме того, запрет остановки транспорта начнёт действовать на участке улицы Генерала Судакова. Эти изменения должны решить трудности при выезде из дворов жилых комплексов утром. // Фото: администрация Петрозаводска