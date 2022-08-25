Новая волна коронавируса пришла в Карелию

Новая волна COVID-19 уже пришла в Карелию. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, 25 августа выявили 325 зараженных, а неделю назад их было всего 186 человек.

- Таких показателей не было давно, - признался глава Минздрава РК.

Впрочем, он обнадежил жителей республики: хотя новые штаммы показывают высокую способность к распространению, их успешно можно подавить мерами профилактики.

Стационары и поликлиники готовы оказывать помощь, лекарства есть, медики наработали опыт, успокоил министр.

При этом он призвал в многолюдных местах носить маски, обращаться к врачу при первых симптомах заболевания и вакцинироваться. Это, кстати, делает все большее количество людей.