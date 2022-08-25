Новое отделение МФЦ откроется в Петрозаводске

Отделение МФЦ теперь появится и на Древлянке. Его откроют уже в сентябре, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Ремонт в ТЦ «Столица» близится к завершению, скоро на втором этаже оборудуют 10 окон для приема посетителей.

Поскольку нет возможности создать безбарьерную среду, маломобильных клиентов будут принимать внизу, в помещении банка, соответствующие договоренности уже есть.

Оформление МФЦ выдержано в рамках федерального брендбука, но авторы смогли привнести и карельский колорит.