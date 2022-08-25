25 августа 2022, 15:57
Новое отделение МФЦ откроется в Петрозаводске
Жители Древлянки смогут получать услуги в режиме одного окна
Отделение МФЦ теперь появится и на Древлянке. Его откроют уже в сентябре, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Ремонт в ТЦ «Столица» близится к завершению, скоро на втором этаже оборудуют 10 окон для приема посетителей.
Поскольку нет возможности создать безбарьерную среду, маломобильных клиентов будут принимать внизу, в помещении банка, соответствующие договоренности уже есть.
Оформление МФЦ выдержано в рамках федерального брендбука, но авторы смогли привнести и карельский колорит.
- Очень выигрышно смотрятся на стенах узнаваемые пейзажи, скоро появится карта республики. Уверен, жителям Древлянки будет удобно! – отметил мэр. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте