В Петрозаводске почтут память жертв бесланской трагедии

2 сентября жители петрозаводчане почтут память погибших во время трагедии 2004 года в Северной Осетии, сообщили в мэрии. Напомним, в результате захвата боевиками местной школы погибло более трехсот человек, большинство из них – дети.

Молодежный центр «Смена» организует акцию «Эхо бесланской печали», которая начнется в 14.00 возле «Камня Скорби» на Онежской набережной.

«Жителей города приглашают прочесть стихи, возложить цветы, почтить погибших минутой молчания. На набережной состоится Всероссийская акция «Капля жизни». Ее участники символически поделятся водой с погибшими заложниками, которых три дня удерживали в тяжелейших условиях, без еды и воды. Также всем желающим помогут сложить из бумаги белого журавлика – символ памяти жертв трагедии в Беслане»,

- рассказали организаторы. Фото: pxhere.