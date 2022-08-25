Не бросать домашних животных на дачах призвали жителей Карелии

С просьбой не бросать своих питомцев на дачах к жителям региона обратился Минсельхоз Карелии. В ведомстве объяснили, что животные в большинстве погибают.

Когда начинается осень, число бездомных животных традиционно увеличивается. Дачники на зиму уезжают в город, а собак и кошек оставляют на своих приусадебных участках.

В Минсельхозе РК призывают не бросать питомцев, ведь их нужно кормить, ухаживать за ними, защищать от чужой жестокости.