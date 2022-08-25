Не бросать домашних животных на дачах призвали жителей Карелии
С просьбой не бросать своих питомцев на дачах к жителям региона обратился Минсельхоз Карелии. В ведомстве объяснили, что животные в большинстве погибают.
Когда начинается осень, число бездомных животных традиционно увеличивается. Дачники на зиму уезжают в город, а собак и кошек оставляют на своих приусадебных участках.
В Минсельхозе РК призывают не бросать питомцев, ведь их нужно кормить, ухаживать за ними, защищать от чужой жестокости.
- Многие брошенные на даче кошки и собаки, оставшись без опеки со стороны хозяев, погибают от голода, холода и болезней. В поисках пропитания собаки собираются в стаи и довольно часто несут угрозу жизни и здоровью граждан. Уважаемые дачники! Не бросайте животных на дачных участках!!! Им точно не выжить без вас, - попросили в ведомстве. //Фото: pxhere.com