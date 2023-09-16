Подростки жестоко избили девочку в Карелии

В Пудоже подростки жестоко избили сверстницу. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Пудоже. Карелия».

Инцидент произошел на городском стадионе. Очевидцы сняли на видео, как двое подростков избивают девочку. Сначала ребенка повалили на землю, а затем начали избивать руками и ногами.

Как рассказали горожане, пострадавшая школьница попала в больницу. Ее родители обратились в полицию. Причины произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev