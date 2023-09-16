Туристка из Москвы чуть не умерла после укуса змеи в Карелии

Туристка из Москвы едва не умерла после того, как в Карелии ее укусила змея. Женщину спасали уже в столице, сообщает паблик ЦАО Москвы.

По данным источника, гостившую в нашей республике москвичку укусила змея. Наши врачи оказали пострадавшей первую помощь, после чего она вернулась домой. В столице у женщины начались осложнения, она поступила в больницу.

В «Склифе» функционирует единственный в Москве токсикологический центр. Специалисты сумели справиться с возникшими у туристки осложнениями и спасли ее. // Фото: unsplash.com / Io & Tech