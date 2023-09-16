16 сентября 2023, 16:40
Автомобили столкнулись на улице Чапаева в Петрозаводске
Две машины не разъехались на опасном перекрестке в карельской столице
Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на Перевалке. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По информации очевидцев, на улице Чапаева столкнулись два автомобиля. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Ватутина.
Судя по опубликованному снимку, одна из машин получила довольно серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»