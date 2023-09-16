Автомобили столкнулись на улице Чапаева в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на Перевалке. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации очевидцев, на улице Чапаева столкнулись два автомобиля. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Ватутина.

Судя по опубликованному снимку, одна из машин получила довольно серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»