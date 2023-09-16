16 сентября 2023, 13:49
Происшествия

Санаторий и ряд домов в Петрозаводске остались без воды

В столице Карелии возникли проблемы с водоснабжением

Сегодня в 12:15 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде зданий. Об этом сообщили в ЕДДС.

Водоснабжение пропало в санатории, расположенном на улице Судостроительной, в центре помощи детям, который находится там же. Воды также нет в ряде жилых домов на улицах Кемской и Судостроительной.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. Сроки возвращения воды в здания неизвестны. // Фото «Петрозаводск говорит»

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