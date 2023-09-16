16 сентября 2023, 12:03
Автомобиль за несколько миллионов рублей угнали у менеджера из Карелии
В Ленинградской области расследуется хищение автомобиля Hyundai Palisade
В Ленинградской области у менеджера из Карелии угнали внедорожник стоимостью более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, вечером 15 сентября в полицию Гатчины обратилась 40-летняя жительница нашей республики. Она работает директором филиала фирмы, которая занимается торговлей продуктами. Женщина рассказала, что кто-то угнал ее автомобиль Hyundai Palisade.
По данным источника, вор обошел штатную сигнализацию иномарки стоимостью 4,3 миллиона рублей.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: freepik.com / Standret