Автомобиль за несколько миллионов рублей угнали у менеджера из Карелии

В Ленинградской области у менеджера из Карелии угнали внедорожник стоимостью более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, вечером 15 сентября в полицию Гатчины обратилась 40-летняя жительница нашей республики. Она работает директором филиала фирмы, которая занимается торговлей продуктами. Женщина рассказала, что кто-то угнал ее автомобиль Hyundai Palisade.

По данным источника, вор обошел штатную сигнализацию иномарки стоимостью 4,3 миллиона рублей.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: freepik.com / Standret