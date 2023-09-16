16 сентября 2023, 11:49
Происшествия

Пропавшие в Карелии дети вышли на связь

Поиски девушки и юноши из Питкярантского района продолжаются

Дети из Питкярантского района, пропавшие 11 сентября, вышли на связь. С ними все хорошо. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «Длинный берег».

Тем не менее, поиски юноши и девушки продолжаются. Их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Напомним, 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу видели в Петрозаводске. Поисковики ищут таксиста, который вез их к железнодорожному вокзалу в карельской столице. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Питкярантский район
Петрозаводск
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Розыск
длинный берег
новости Карелии