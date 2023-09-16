Пропавшие в Карелии дети вышли на связь

Дети из Питкярантского района, пропавшие 11 сентября, вышли на связь. С ними все хорошо. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «Длинный берег».

Тем не менее, поиски юноши и девушки продолжаются. Их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Напомним, 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу видели в Петрозаводске. Поисковики ищут таксиста, который вез их к железнодорожному вокзалу в карельской столице. // Фото «Петрозаводск говорит»