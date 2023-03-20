20 марта 2023, 11:43
Происшествия

Подростка с подозрительными свертками задержали в Карелии

В Костомукше юный горожанин попал под следствие из-за наркотиков

В Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела несколько материалов по вопросам, связанным с детьми. Об этом сообщает администрация города.

Так, один из юных жителей Костомукши, имевший явные признаки наркотического опьянения, был остановлен полицией. От освидетельствования подросток отказался.

Во время досмотра стражи порядка обнаружили у юноши 24 свертка из изоленты. Они были отправлены на исследование.

Сейчас несовершеннолетний находится под следствием по статье о сбыте наркотических веществ. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Костомукша
подросток
Полиция
наркотики
новости Карелии