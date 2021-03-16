16 марта 2021, 08:04
Подозрительный чемодан в лифте всполошил спецслужбы Петрозаводска
Оперативные службы проверили чемодан, найденный в доме на улице Хейкконена
Подозрительный чемодан обнаружили накануне утром в одном из домов на Древлянке в Петрозаводске. На место для проверки выезжали спецслужбы.
Чемодан нашли в лифте дома №14 на улице Хейкконена. Сообщение о подозрительной находке поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы 15 марта в 11:41.
Оперативные службы проверили содержимое. Внутри лежали личные вещи. Опасности для окружающих чемодан не представлял. (фото inruza.ru)