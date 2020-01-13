13 января 2020, 15:13
Общество

Подозрительное мясо изъяли у петербуржца на границе с Финляндией

Путешественнику пришлось вернуть в Суоми сырое мясо и выплатить штраф

Житель Санкт-Петербурга пытался ввезти из Финляндии в Карелию подозрительное сырое мясо. Россиянин пересекал границу в МАПП «Вяртсиля».

По сообщению Россельхознадзора, мужчина перевозил свежее мясо темно-красного цвета с прослойками жира, частично на кости весом 9,3 кг.

При этом у него не было ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз. Мясо пришлось вернуть в Финляндию.

Кроме того за нарушение ветеринарно-санитарных правил петербуржцу назначили штраф 500 рублей.

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штраф
Россельхознадзор
новости Карелии
МАПП «Вяртсиля»
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Финляндия
граница