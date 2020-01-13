Подозрительное мясо изъяли у петербуржца на границе с Финляндией

Житель Санкт-Петербурга пытался ввезти из Финляндии в Карелию подозрительное сырое мясо. Россиянин пересекал границу в МАПП «Вяртсиля».

По сообщению Россельхознадзора, мужчина перевозил свежее мясо темно-красного цвета с прослойками жира, частично на кости весом 9,3 кг.

При этом у него не было ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз. Мясо пришлось вернуть в Финляндию.

Кроме того за нарушение ветеринарно-санитарных правил петербуржцу назначили штраф 500 рублей.