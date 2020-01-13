В Минприроды рассказали о судьбе росомахи, гулявшей по Костомукше

Из поселков и других малочисленных населенных пунктов Карелии за время новогодних каникул в Минприроды поступила только одна жалоба. В ней сообщалось о выходе волка к поселку Рюттю Сортавальского района. Как рассказали в пресс-службе министерства, охотинспекторами эта информация отрабатывается, группа охотников целенаправленно занимается обследованием местности вокруг поселка.

В Кондопожском районе в праздники была добыта волчица, ранее досаждавшая жителям поселка Кяппесельга. Двух волков добыли охотники в Муезерском районе и одного - в Медвежьегорском.

На прошлой неделе мы рассказывали, что несколько жителей Костомукши видели гуляющую по озеру Контокки росомаху. По информации Минприроды, зверь несколько раз пересек замерзший водоем и удалился в лес. Росомаха занесена в Красную книгу и охраняется на территории Карелии.

Минприроды РК напоминает, что при выходе диких животных к населенным пунктам необходимо звонить по телефонам горячей линии: +7(921) 222-05-25, +7(921) 457-13-18.