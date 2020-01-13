Министр строительства Карелии прокомментировал назначение Ломако

Министр строительства РК Виктор Россыпнов подтвердил, что назначил экс-министра строительства Александра Ломако на должность начальника АУ РК «Карелгосэкспертиза». Утром 13 января он представил его коллективу управления госэкспертизы.

Виктор Россыпнов рассказал, что разговор с коллективом был очень жестким, было высказано немало претензий, связанных с кадровыми перестановками. С другой стороны, считает министр, хорошо, что сотрудники управления все сказали прямо, как говорится, в глаза.

Он сообщил, что уволенный руководитель Карелгосэкспертизы Михаил Ганин взял две недели, чтобы определиться со своим будущим местом работы. Напомним, ему предлагалось занять должность первого заместителя начальника управления, которая была введена в штат учреждения буквально в последние дни 2019 года.

В конце прошлого года Михаилу Ганину предложили подписать дополнительное соглашение, согласно которому его зарплата существенно увеличивалась. По предварительным подсчетам, до 200-250 тысяч рублей в месяц. Ганин документ не подписал.

– Будет ли увеличена зарплата для Александра Ломако? – поинтересовался журналист у Россыпнова.

– Я буду разбираться в этой ситуации, – сказал министр.

По его словам, допсоглашение к трудовому договору Ганину предлагалось подписать до того, как он приступил к работе в должности министра и никакого отношения к их составлению он не имеет.

– Насколько этично поступил Александр Ломако, который сначала уволил Ганина, а потом занял его место?

– Я не буду это комментировать, – сказал Россыпнов.

Он не стал скрывать, что работа Карелгосэкспертизы вызывает у него серьезное беспокойство. После новости о назначении Александра Ломако руководителем управления несколько экспертов говорили о том, что вряд ли смогут работать под его началом. Виктор Россыпнов сказал, что постарается максимально стабилизировать работу учреждения, от которого фактически зависит реализация серьезных инвестиционных проектов Карелии и выполнение федеральной целевой программы.