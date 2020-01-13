«Зеленая карта» подешевеет с 15 января

Союз российских автостраховщиков снизил тарифы на «Зеленую карту» на период с 15 января по 14 февраля на 5%.

Так, если почти весь год двухнедельная страховка на легковой автомобиль стоила 2450 рублей, то со среды ее цена составит 2320 рублей. Чуть более ощутимой будет разница при приобретении годовой страховки - 21 070 против 22 240 рублей.

Отметим, что «Зеленая карта» подешевела на фоне укрепления курса рубля. На прошлой неделе российская валюта достигла двухлетнего максимума по отношению к евро и доллару.