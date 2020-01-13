Гололед во дворах вызвал вопросы сотрудников Службы заказчика

Управляющим компаниям Петрозаводска следует предпринять меры по устранению гололедицы в городских дворах, заявил руководитель МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Пухач на заседании штаба по проведению отопительного сезона. Организация выявила многочисленные замечания по содержанию придомовых территорий в столице Карелии, сообщили в мэрии.

«За прошедшие две недели на внутридомовых сетях электро-, водо-, теплоснабжения произошло девять аварий - все были оперативно устранены управляющими организациями. А вот содержание придомовых территорий вызвало серьёзные вопросы. Почти все проверенные дворы не убраны и не обработаны противогололёдными материалами в должной мере»,

- уточнили в горадиминистрации.

Вячеслав Пухач обратил внимание сотрудников управляющих компаний на то, что из-за нестабильной температуры воздуха гололед образуется моментально. Руководитель «Службы заказчика» напомнил о необходимости ежедневной посыпки придомовых территорий.

Сообщить о ненадлежащем содержании дворов горожане могут в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации по телефону: (814-2) 70-61-21.